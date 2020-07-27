Москва, , 08:26 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 66 лесных пожаров на общей площади 1057 га. Об этом 27 июля сообщает ФБУ «Аивалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26.07.2020 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 66 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1057 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Иркутской, Омской, Магаданской и Самарской области, в республиках Коми, Тыва, и Якутия, в Пермском и Алтайском краях, а также в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 148 лесных пожаров на общей площади 67 913 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 3 197 человек, 492 единицы техники и 29 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 68 воздушных судов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по причине лесных пожаров введен по состоянию на 27 июля в четырех российских регионах.