Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:25 — REGNUM Третий президент Танзании Бенджамин Уильям Мкапа был госпитализирован в четверг, 23 июля. В больнице у него диагностировали малярию, однако позднее он скончался от сердечного приступа. Об этом передает Восточноафриканское телевидение ЕАtv со ссылкой на заявление, сделанное членом семьи покойного президента Уильямом Эрио.

Выступая на поминальной службе, прошедшей на площади Ухуру в Дар-эс-Саламе 26 июля, Эрио призвал жителей страны прекратить распространять в социальных сетях слухи о причине кончины экс-президента.

«Наш старейшина плохо себя чувствовал, его отвезли в больницу, после взятия анализов у него обнаружили малярию и начали лечить от нее в четверг (23 июля), я лично просидел с ним до 20:00, потом я узнал, что он встал и склонил голову, когда врачи подошли к нему, он уже был мертв, официальная причина смерти — сердечный приступ», — заявил Эрио.

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