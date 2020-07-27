Чита, , 08:19 — REGNUM В связи с многократно фиксируемыми нарушениями общественного порядка на территории Ивано-Арахлейской группы озер, власти Забайкальского края распорядились усилить временный пункт полиции. Как сообщает официальный сайт региона, о такой необходимости главу региона попросили предприниматели на совещании по проблемам природной территории.

«Временный пункт полиции действует на территории базы «Динамо» с 10 июля круглосуточно на период летнего отдыха забайкальцев. Для предупреждения и пресечения беспорядков на территории Ивано-Арахлейской группы озер еженедельно с 14.00 пятницы и до 09.00 понедельника во временный пункт полиции направляется усиление в количестве 25 сотрудников полиции», — пояснили в пресс-службе губернатора Забайкалья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Система Ивано-Арахлейских озёр — одна из подлинных достопримечательностей Забайкалья, она входит в одноимённый природный парк, расположенный на юге Витимского плоскогорья между Яблоновым и Осиновым хребтами. Протянувшись с юго-запада на юго-восток, парк включает в себя шесть крупных озёр (Иргень, Большой Ундугун, Шакша, Арахлей, Иван и Тасей), а также два десятка водоёмов помельче.

Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса позволяет Забайкалью начать подготовку к третьему этапу снятия карантинных ограничений. возможно возобновление работы общепита, гостиниц, образовательных учреждений, аттракционов на территории парков, скверов, кинотеатров.

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