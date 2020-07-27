Москва, , 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

По его словам, опасное ультрафиолетовое излучение в начале недели ожидается в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Кроме того, опасное солнце ожидается в Приморском каре, Адыгее и Забайкалье.

Вильфанд добавил, что длительное нахождение на солнце может привести к солнечным ударам и ожогам кожи. Отмечается, что индекс ультрафиолетового излучения в южных регионах может достигать 8−9 единиц.

Напомним, 25 июля Роман Вильфанд заявил, что в начале августа в европейской части России ожидается понижение температуры. Он отметил, что похолодание не будет сильным.