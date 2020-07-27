Самара, , 08:16 — REGNUM Бюст Герою Советского Союза Василию Маргелову установили в Самаре. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, память одного из выдающихся командиров воздушно-десантных войск увековечили в преддверии 90-летия со дня их образования. Бюст Василию Филипповичу Маргелову установили в городском парке Победы.

Отмечается, что Василий Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении воздушно-десантных войск. Именно под его руководством была разработана концепция роли ВДВ во время боевых операций. Он командовал десантными войсками свыше 20 лет.

Сообщается, что в начале нового учебного года в его честь будет открыта школа.

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