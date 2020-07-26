В Бразилии проявили интерес к российской вакцине от SARS-CoV-2
Российская вакцина от коронавируса вызвала интерес у руководства штата Парана на юге Бразилии. Об этом сообщил 26 июля ТАСС посол РФ в Бразилии Сергей Акопов.
Интерес существует не только к возможной покупке препарата, но и совместной разработке вакцины, испытаниям, производству и последующему распространению в Бразилии.
В Бразилии за сутки выявили свыше 24,5 случаев заражения SARS-CoV-2
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 24,5 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июля сообщает минздрав страны.
Трамп назвал количество проведенных тестов на коронавирус в США
В Соединенных Штатах с начала пандемии было проведено более 55 млн тестов на коронавирус, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Учёные назвали заболевание, резко повышающее смертность от COVID-19
Кроме сердечно-сосудистых заболеваний есть ещё одна болезнь, которая при заражении человека коронавирусной инфекцией даёт серьёзные осложнения. Такие выводы в ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале MedicalXpress, сделали учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.