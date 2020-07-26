В мире продолжают регистрироваться всё новые случаи заражения коронавирусом. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к концу июля 2020 года в мире было выявлено более 16 млн носителей SARS-CoV-2.

Борьба с вирусом продолжается. Например, по последним данным Роспотребнадзора РФ, в США часть штатов приостановила запланированное снятие ограничений или вновь вводит меры, направленные на сдерживание инфекции. В Индии и ЮАР действует комендантский час. В Колумбии объявили о продлении общенационального карантина до 1 августа.

Подробности о ситуации с коронавирусом в мире читайте в трансляции ИА REGNUM.