Москва, , 08:15 — REGNUM Стоимость нового седана Kia K5 на российском авторынке будет составлять в версии Style 1 984 900 рублей. Об этом сообщает портал «АвтоВзгляд».

Оснащается комплектация Style Kia K5 мотором на 2,5 л мощностью 194 л. с., который идет в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Всего будут предложены семь версий седана. Однако в России первоначально стоит ожидать Kia K5 в комплектации Style.

Такой же двигатель, как и версии Style, будет установлен у трех последний комплектаций — Prestige, GT Line и GT Line+. А вот начальные версии модели (Classic и Comfort) будут идти с атмосферником объемом 2 л производительностью 150 «лошадей». Агрегатироваться мотор будет с шестиступенчатым «автоматом».

Напомним, 1 августа на российском авторынке стартую продажи нового седана южнокорейской марки Kia K5.

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