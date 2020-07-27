Казань, , 08:42 — REGNUM В Татарии по состоянию на 27 июля число жертв новой коронавирусной инфекции достигло 38 человек. Еще о двух новых смертельных случаях сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Один из скончавшихся — 79-летний житель Набережных Челнов. Мужчину госпитализировали в городскую инфекционную больницу 21 июня. В ходе обследования медики обнаружили у него тяжелые формы COVID-19 и внебольничной двухсторонней вирусной пневмонии. Состояние больного осложняли хронические заболевания. Смерть наступила 22 июня.

Вторая жертва пандемии — 66-летняя жительница Зеленодольского района. Ее госпитализировали в инфекционное отделение Зеленодольской ЦРБ 5 июля. Серьезные хронические заболевания осложняли процесс лечения. В результате 13 июля женщина скончалась из-за отека легких.

Вирус идентифицировали в результате патологоанатомической экспертизы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Поволжье по информации на 26 июля скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1065 человек, за минувшие сутки умерли девять жителей ПФО.

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