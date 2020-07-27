Чита, , 08:08 — REGNUM Забайкальские IT-специалисты вошли в пятерку лидеров по количеству заявок на региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Как сообщает сегодня, 27 июля, пресс-служба региона, в 2020 году активными участниками стали представители Дальневосточного федерального округа. На конкурс уже зарегистрировались 824 IT-специалиста. Забайкальский край вошел в пятерку лидеров.

Напомним, «Цифровой прорыв» — всероссийский конкурс для IT-специалистов, флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В рамках регионального этапа пройдет восемь хакатонов в крупнейших IT-хабах всех федеральных округов страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге.

Топ регионов по количеству участников возглавляет Приморский край, далее следуют Хабаровский и Забайкальский края, Якутия и Камчатский край. Пять конкурсантов из Дальневосточного федерального округа заняли призовые места в летнем IT-марафоне «Цифрового прорыва», еще 29 — вошли в шорт-лист.

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