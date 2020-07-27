Нур-Султан, , 07:48 — REGNUM В Казахстане за прошедшие сутки выявили 1402 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает казахстанская межведомственная комиссия по COVID-19 в официальном канале в Telegram.

«Зарегистрированы 1402 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 813, бессимптомных носителей — 589», — говорится в сообщении.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Казахстана достигло 83 122. Уже от болезни выздоровели 51,8 тыс. пациентов. Еще 610 с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Казахстане число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 80 тысяч. Ранее, 23 июля, глава казахстанского минздрава Алексей Цой заявил, что в стране не станут объединять статистику по случаям пневмонии и фактам заболевания COVID-19.

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