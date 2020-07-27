Кемерово, , 07:46 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 27 июля, за прошедшие сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Кемерово — 17, Междуреченск — девять, Новокузнецк — семь, Таштагольский МО — шесть, Прокопьевск — пять, Белово — четыре, Юрга — три, Беловский МР — три, Гурьевский МО — три, Юргинский МО — два, Анжеро-Судженск — один, Березовский — один, Калтан — один, Киселевск — один, Краснобродский — один, Мыски — один, Прокопьевский МО — один, Промышленновский МО — один, Тисульский МР — один, Яшкинский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 23 пациента выздоровели.

Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 3329 пациентов с коронавирусом, 1979 человек выздоровели, 21 пациент скончался.