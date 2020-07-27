Оренбург, , 07:46 — REGNUM В Оренбургской области полиция проводит проверку по факту осквернения могилы ветерана Великой Отечественной войны. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе УМВД по региону.

Случай вандализма зафиксирован в селе Новоуспеновка Акбулаксого района. Надгробный постамент явно разбили намеренно. Иван Семёнович Кобзарь ушел из жизни в 2014 году. Его до сих пор хорошо помнят в селе и гордятся своим земляком. Жители недоумевают — у кого могла подняться рука.