Пекин, , 07:38 — REGNUM Национальная администрация радио и телевидения Китая (NRTA) сообщает, что до конца этого года в стране наземная цифровая телевизионная сеть полностью вытеснит аналоговое беспроводное телевидение, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Таким образом власти Китая ускоряют приход эры цифрового телевидения, достигая определённого прогресса в сфере услуг телевещания. Кабельное телевидение и спутниковое телевидение прямого вещания покрыли 210 млн и 130 млн домохозяйств соответственно по всей стране.

В Китае вещает более 5000 телевизионных станций с более чем 10 000 цифровых передатчиков, сообщили в NRTA.