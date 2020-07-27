Ульяновск, , 07:28 — REGNUM В Ульяновской области коронавирус заподозрили ещё у 102 человек. Такие данные публикует региональное управление Роспотребнадзора.

По данным на вечер 26 июля, в Ульяновской области всего официально выявлено 8671 случай заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 102. В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 3668 человек.

С начала пандемии в регионе проведено 165 938 лабораторных исследований, всего обследованы 155 390 человек.

По данным оперативного штаба России, в Ульяновской области переболели COVID-19 с начала пандемии 5925 человек, скончались 65 пациентов с коронавирусом.