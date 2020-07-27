Чита, , 07:28 — REGNUM В Забайкальском крае подводят итоги тестирования знаний выпускников школ. Как сообщает сегодня, 27 июля, пресс-служба регионального минобразования, по 100 баллов на ЕГЭ на набрали ещё пятеро человек.

Четыре из них получили максимальный балл по истории, один — по физике. Стобалльниками по истории стали выпускники читинских школ 11 и 38 Анастасия Воронова и Екатерина Василёнок, выпускницы школы №2 поселка Новокручининский Оксана Бадюл, школы №1 города Шилки Зоя Шмакотина. Илья Днепровский из читинской школы №9 достиг максимального результата в физике.

Ранее в Забайкалье было определено три выпускника с максимальными баллами по русскому языку и информатике.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за карантинных мероприятий, связанных с мировой эпидемией коронавируса, сдача экзаменов была перенесена. Более того, учеников во время ЕГЭ пришлось рассадить, зигзагообразно с соблюдением дистанции между местами не менее 1,5 метра. Обеспечивать прозрачность экзаменов призваны камеры видеонаблюдения, установленные в 540 классах.

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