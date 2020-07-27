Пермь, , 07:16 — REGNUM В Пермском крае 27 июля вступают в силу изменения, внесенные в губернаторский указ, согласно которым разрешено работать санаториям и курортам, а туристические компании могут возобновить очный прием клиентов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Разрешение получили курорты и санатории, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности. В регионе таких числится 44. Сроки их открытия зависят от оснащения необходимым оборудованием и готовности вывести необходимый персонал. О своей готовности начать работу с 1 августа заявил санаторий «Демидково».

Добавим, в Прикамье коронавирусный режим продлён до 11 августа. Однако принят ряд послаблений. В частности, разрешили возобновить работу фитнес-центров, всех торговых центров (за исключением фуд-кортов, кинотеатров, аттракционов) и ярмарок (ранее можно было проводить только сельскохозяйственные ярмарки).

При этом в регионе продолжает действовать масочный режим. В местах массового пребывания людей необходимо соблюдать безопасную дистанцию.