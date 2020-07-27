Чита, , 07:02 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса позволяет Забайкалью начать подготовку к третьему этапу снятия карантинных ограничений. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает оперативный штаб региона со ссылкой на слова главного санитарного врача края Светланы Лапа.

«Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 0,5. Это послужило основанием для направления обоснований в федеральную службу Роспотребнадзора по переходу на третий этап снятия ограничений в регионе», — сообщила Светлана Лапа.

По её словам, на третьем этапе возможно возобновление работы общепита, гостиниц, образовательных учреждений, аттракционов на территории парков, скверов, кинотеатров

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае значительно улучшилась. На 27 июля общее число выявленных носителей коронавируса достигло 4050 человек (12 за последние сутки).

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки в Забайкалье выявили только 12 новых носителей SARS-CoV-2