Пермь, , 06:59 — REGNUM В Перми десятки пермяков выстроились в живую цепочку на набережной Камы, чтобы спасти женщину. «Пермяки друг друга в беде не бросают!» — прокомментировал поступок врио главы Пермского края Дмитрий Махонин.

«Спасибо смельчаку, который бросился в воду, и всем, кто не прошел мимо. Горжусь, когда вижу такие поступки!» — оставил Махонин запись в Instagram.

Сейчас ГУ МЧС по региону устанавливает личности героев, которые участвовали в спасении женщины.

По данным информресурсов, вечером 25 июля женщина бросилась в воду и поплыла на середину реки. Женщине стало плохо, и она начала тонуть. Очевидцем инцидента стал мужчина. Он бросился спасать пермячку и вытащил ее на берег. По скользящему склону женщину передавали из рук в руки наверх несколько десятков неравнодушных горожан, которые выстроились в живую цепочку. Пермячке оказали первую медпомощь и передали медикам.