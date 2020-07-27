Чита, , 06:56 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае значительно улучшилась.

Как сообщает сегодня, 27 июля, оперативный штаб региона, общее число выявленных носителей коронавируса достигло 4050 человек (12 за последние сутки). Из них 3516 (пятеро пациентов за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Новых летальных случаев от вируса не зарегистрировано.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вот уже несколько дней подряд в Забайкалье выявляют чуть более 10 новых носителей коноравируса в сутки. Новых летальных случаев от COVID-19 не зарегистрировано.

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