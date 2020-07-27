Екатеринбург, , 06:53 — REGNUM В центре Екатеринбурга прошла ещё одна нелегальная вечеринка. В этот раз её устроили местные блогеры, пишут СМИ.

Как следует из фото и видео, участники вечеринки были в новогодних костюмах. В районе проезжей части они устроили танцы. «Автопробег» завершился на улице Ясной, у одного из торговых центров, пишет Е1.ru.

Местные жители пожаловались в полицию на шум в ночное время. По данным стражей порядка, некоторые участники оштрафованы за нарушение Правил дорожного движения. Организаторов тусовки вызвали на беседу в полицию.