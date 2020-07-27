Новосибирск, , 06:51 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 27 июля, в отделениях реанимации находятся 73 человека, на ИВЛ — 19 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Напомним, за последние сутки на территории области выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 58 пациентов, скончались шесть пациентов.

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«Госпитализированы 66 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом, — уточняется в оперативном сообщении. — Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 532. В больницы районов области госпитализированы 864 пациента с подозрением и лабораторно подтверждённым диагнозом».Всего в регионе проведено 298 609 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 550 новосибирцев, 30 521 человек снят с наблюдения.