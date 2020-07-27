Ухань, Китай, , 06:45 — REGNUM В провинции Хубэй в центральной части Китая не выявлено ни одного нового бессимптомного случая или случая подозрения на COVID-19, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения Хубэя, четыре человека, находившихся в тесном контакте заболевшими, до сих пор продолжают находится под наблюдением медиков региона.

Еще 23 июля в регионе был выписан последний бессимптомный пациент. Всего в регионе было выявлено 86 135 подтверждённых случаев COVID-19, из которых 63 623 случая были вылечены. Общее число погибших достигло 4512 человек. Ранее провинция была эпицентром эпидемии в Китае.