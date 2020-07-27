Новосибирск, , 06:44 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 27 июля, за последние сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 58 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Скончались ещё шесть пациентов: мужчины в возрасте 61 год, 69 лет, 78 лет, 80 лет и женщины, им было 78 лет и 84 года», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе официально зарегистрировано 8 930 случаев заражения коронавирусом (в том числе 534 ребенка), 6 827 пациентов выздоровели, умерли 206 человек.

В отделениях реанимации сейчас находятся 73 человека, на ИВЛ — 19 пациентов.