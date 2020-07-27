Чунцин, Китай, , 06:31 — REGNUM Ливни, обрушившиеся на город центрального подчинения Чунцин с 25 июля, привели к гибели одного человека и пропаже без вести двоих, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Мощные ливни обрушились на большую часть города, приведя к тому, что более 95 тыс. местных жителей пострадали. Максимальный объем осадков на уровне 197,5 мм за стуки был зафиксирован в деревне Луншань района Наньчуань.

Дождевая вода привела к подъему уровня воды в четырёх малых и средних реках района выше допустимого уровня и спровоцировала оползень в районе Вулонг и создала запруду. Чрезвычайная эвакуация была организована для жителей в районах ниже по течению.

К 17:00 местного времени 26 июля около 2727 человек было эвакуировано, более 300 домов обрушено. Прямой экономический ущерб оценивается в районе 147,27 млн юаней (около $21 млн). Чунцин является одним из самым густонаселенных городов Китая. Он расположен в верхнем течении длиннейшей в Азии реке Янцзы.