Улан-Удэ, , 06:21 — REGNUM На территории Бурятии объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 27 и 28 июля сюда придёт южный циклон.

В результате по северной половине республики ожидаются сильные и очень сильные дожди и ливни, грозы и град. Ветер усилится до 22 метров в секунду.

В связи с непогодой спасатели призвали местных жителей быть осторожнее и соблюдать меры безопасности. Так, при сильном ветре гражданам рекомендовано оставаться в помещениях, закрыть окна.

«Находясь на улице обходите рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции, не стойте под деревьями, линиями электропередач. Ни в коем случае не подходите к оборвавшимся электропроводам», — отметили в ведомстве.

Напомним, в республике уже неделю продолжаются поиски пропавшего Ан-2 с шестью людьми на борту. Как сообщало ИА REGNUM, ранее поиски с воздуха пришлось прервать из-за ухудшения погоды.

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