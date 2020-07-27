Мельбурн, Австралия, , 06:20 — REGNUM В австралийском штате Виктория за минувшие сутки было выявлено рекордное число зараженных коронавирусом нового типа с начала пандемии — 532 человека, сообщает агентство Reuters.

Также за 26 июля в штате скончались шестеро пациентов с коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждено 77 летальных исходов среди заболевших COVID-19. Это составляет около половины общего числа жертв по всей Австралии.

«Карантин будет действовать пока люди с симптомами не перестанут находить на работу, а пойдут проверяться к врачу», — заявил премьер штата Виктория Дэниел Эндрюс.

Он не исключил, что новые карантинные меры могут ввести в регионе «уже на этой неделе».

Отметим, что в столице штата городе Мельбурне был введен шестинедельный карантин из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом нового типа. Штат также закрыл внутренние границы с другими регионами Австралии, чтобы пресечь распространение инфекции.