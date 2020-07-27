Хэфэй, Китай, , 06:17 — REGNUM Более 8,4 млн человек в провинции Аньхой на востоке Китая пострадали от мощных ливней, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Затяжные ливни привели к тому, что около 1,12 млн человек понесли прямой экономический ущерб в размере 33 млрд юаней (около $4,7 млрд), сообщили в провинциальной комиссии по борьбе со стихийными бедствиями.

Мощные ливни также повредили свыше 986 тыс. га зерновых. Как сообщало ИА REGNUM, в Китае был продлен синий уровень погодной опасности из-за ливней, обрушившихся на обширную территорию страны.

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