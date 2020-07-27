Пекин, , 06:07 — REGNUM Власти Пекина предложат более 1,5 млн купонов местным жителям для развития потребления на фоне восстановления экономики после эпидемии COVID-19, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

По данным Муниципального бюро коммерции Пекина, купоны доступны с 26 июля на платформе гиганта электронной коммерции JD.com. В их число входит миллион купонов, которые могут быть использованы в ресторанах и у розничных продавцов.

Еще 500 тыс. купонов можно потратить на приобретение продукции, оснащенной «умными технологиями». Город также подстегивает честную ночную торговлю в ключевых районах столицы.