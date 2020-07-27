Пекин, , 06:01 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая объявила синий уровень угрозы в связи с мощными ливнями в ряде провинций и регионов, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

С утра 26 июля по утро 27 июля мощные ливни и ураганы ожидаются в некоторых районах провинции Гуйчжоу, Хунань, Цзянси, Аньхой и Цзянсу, а также в городе центрального подчинения Чунцине и в Гуанси-Чжуанском автономном районе, сообщили в Национальном метеорологическом центре КНР

В ряде районов провинций Аньхой, Цзянсу, Хунань и Хэбэй ожидается до 180 мм осадков в сутки. В особо пострадавших районах возможны осадки до 70 мм в час, сопровождаемые грозами и сильным ветром.

Метеорологи рекомендуют сохранять бдительность гражданам и местным властям, а также подготовиться к возможным катаклизмам вроде наводнений, схода оползней и селей.