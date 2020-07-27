Токио, , 05:52 — REGNUM В японской столице Токио за прошедшие сутки выявили 239 случаев заражения коронавирусом нового типа, передает телеканал NHK.

Отмечается, что в течение шести дней в столице Японии ежесуточно выявляют более 200 инфицированных. Всего в Токио с начала пандемии было подтверждено 11 214 случаев заражения коронавирусом нового типа.

За 26 июля по всей Японии выявили 825 зараженных SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на японской территории превысило 31,3 тысячи.

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