Пекин, , 05:47 — REGNUM В столице Китая городе Пекине не выявлено ни одного нового случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения, таким образом, в городе центрального подчинения не было выявлено новых случаев заболевания опасной инфекцией в течение 21 дня подряд. Ни одного нового «импортного» случая в городе выявлено также не было.

Ни одного нового бессимптомного случая или случая подозрения на коронавирус в городе выявлено не было за прошедшие сутки, при этом еще трое пациентов, переболевших опасной инфекцией, были выписаны из госпиталей по выздоровлению.

В период с 11 июня по 26 июля в городе было выявлено 335 новых локальных случаев COVID-19, из которых 39 человек по-прежнему остаются госпитализированными, еще 296 были выписаны из больниц по выздоровлению.