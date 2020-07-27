Шэньян, Китай, , 05:43 — REGNUM В провинции Ляонин на северо-востоке Китая выявлено 14 новых случаев COVID-19, сообщили 27 июля в провинциальной комиссии здравоохранения.

Все вновь выявленные пациенты приходятся на город Далянь и ранее были бессимптомными, сообщили в комиссии. Двенадцать новых бессимптомных случаев COVID-19 были выявлены в Даляни.

На текущий момент общее число заболевших в провинции достигло 203 человек за все время эпидемии, еще 36 бессимптомных случаев по-прежнему находятся под наблюдением медиков.