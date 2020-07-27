Пекин, , 05:40 — REGNUM Еще десять человек выписаны из больниц Китая по выздоровлении после COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, еще 339 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 по-прежнему получают медицинскую помощь в госпиталях страны, включая 21 человека в тяжелом состоянии, сообщили в комиссии.

В общей сложности 78 918 человек были выписаны из больниц страны по выздоровлении. Всего 83 891 подтвержденный случай COVID-19 был выявлен в Китае за все время эпидемии, из которых 4634 человека скончались.