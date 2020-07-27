Урумчи, Китай, 27 июля 2020, 05:37 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая выявлен 41 новый локальный случай COVID-19, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.
Все вновь выявленные пациенты приходятся на столицу региона города Урумчи, сообщили в региональной комиссии здравоохранения. Всего в регионе выявлено 38 новых бессимптомных случаев заражения коронавирусом.
На текущий момент в регионе подтверждено 178 случаев COVID-19, а также 170 бессимптомных случаев. Еще 8795 человек по-прежнему находятся под медицинским наблюдением.