Пекин, , 05:33 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено четыре новых «импортных» случая COVID-19, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Общее число таких выявленных у прибывших из-за рубежа случаев, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, достигло 2049 за все время эпидемии. Среди новых случаев, два пришлись на Внутреннюю Монголию, в то время как на провинции Фуцзянь и Сычуань — по одному.

Всего 80 «импортных» пациентов продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны, из которых два — в критическом состоянии. Еще трое челвоек имеют подозрение на заболевание. Смертей нет.