Пекин, , 05:28 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлен 61 новых случай COVID-19, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 57 новых случаев являются локальными, остальные четыре — «импортными», то есть выявленными у прибывших из-за рубежа.

Из общего числа локальных случаев, 41 был выявлен в Синьцзян-Уйгурском автономном района на северо-западе Китая, еще 14 — в провинции Ляонин, два — в провинции Цзилинь. Смертей от опасной инфекции зафиксировано за сутки не было.