Сеул, , 05:15 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 25 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что среди новых случаев 16 являются завозными. При этом число выявленных инфицированных за сутки впервые за долгое время опустилось ниже 30.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 14 175 случаев заражения новым коронавирусом. Также за 26 июля в Республике Корея скончался один пациент, увеличив тем самым число жертв осложнений COVID-19 до 299.

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