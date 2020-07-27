Екатеринбург, , 05:13 — REGNUM В Свердловской области подрались семья, отдыхающая на озере Таватуй, и охрана кемпинга. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, охрана якобы потребовала заплатить за доступ к озеру. Отдыхающие отказались, ссылаясь на российское законодательство, и в итоге произошёл конфликт. Гости заявили, что представители заведения набросились на них и даже наехали машиной.

Представители охраны выдвинули в СМИ свою версию. По их словам, это отдыхающие набросились на них. Что касается взимания платы, то, по словам представителей заведения, деньги требовали за нахождение возле озера с шашлыками, пишет 66.ru. Сейчас в инциденте разбирается полиция.