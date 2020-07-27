Москва, , 05:12 — REGNUM Более 98% пациентов, у которых выявлен коронавирус нового типа, выздоравливают без особого лечения, заявил глава международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселёв газете «Известия».

"Более 98% заболевших коронавирусом поправляются, причем большинство — без какого-либо лечения, кроме банальных жаропонижающих», — заявил он.

По словам эксперта, большую роль в лечении коронавирусной инфекции играет собственный иммунитет пациента. При этом Киселёв отметил, что главным врагом в ситуации пандемии является паника, которой подвергаются как сами пациенты, так и врачи.

Эксперт подчеркнул, что использование препаратов против малярии и ВИЧ не показали эффективности при лечении COVID-19. При этом сами лекарства имеют и побочные эффекты, которые негативно сказываются на организме пациента. Одним из перспективных препаратов Киселев считает «Дексаметазон», который обычно используется при опасных аллергических реакциях.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля США скупили около 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир» для лечения коронавирусной инфекции.

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