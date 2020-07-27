Курган, , 05:08 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Курганской области Алёна Лопатина доложила об итогах проверки распространённого в социальных сетях видео, на котором снято, как мать вместе с дедом выгуливают мальчика на поводке. История вызвала негативный резонанс в Зауралье, сообщает портал 45.ru.

Мать ребёнка пояснила, что её восьмилетний сын страдает аутизмом. Так называемый «поводок» — это специальный браслет безопасности, который крепится на руку ребёнка. На прогулку они вышли с полуслепым дедом с болезнью Альцгеймера. Если она побежит за сыном, то может случиться беда с беспомощным дедом.

«Мой сын не осознаёт опасности, ему бесполезно говорить: «Стой, не беги, вернись». Именно поэтому у нас дома стоят решётки на окнах, чтобы мальчик не вылез, поэтому я использую браслет безопасности. Удержать его за руку сложно, не только потому, что он сильный, но и потому, что это у него вызывает протест, зачастую очень громкий, что может вызвать осуждение у прохожих. Мы зачастую выдерживаем прессинг в очередях, больницах, на улице», — пояснила мать мальчика.

Тем временем вместо предложения помощи, на женщину ополчились критики из социальных сетей.

Не нашла нарушений прав и свободы ребёнка в случае с браслетом безопасности и детский омбудсмен Курганской области Алёна Лопатина.

«В данном случае мама вела ребёнка, дала ему условную свободу передвижения, но при этом контролировала ситуацию, чтобы он никуда не мог убежать. Такие приспособления существуют в продаже, и если их покупают — я не вижу ничего такого, что может ущемлять достоинство ребёнка», — отметила Алёна Лопатина.