Курган, 27 июля 2020, 05:08 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Курганской области Алёна Лопатина доложила об итогах проверки распространённого в социальных сетях видео, на котором снято, как мать вместе с дедом выгуливают мальчика на поводке. История вызвала негативный резонанс в Зауралье, сообщает портал 45.ru.
Мать ребёнка пояснила, что её восьмилетний сын страдает аутизмом. Так называемый «поводок» — это специальный браслет безопасности, который крепится на руку ребёнка. На прогулку они вышли с полуслепым дедом с болезнью Альцгеймера. Если она побежит за сыном, то может случиться беда с беспомощным дедом.
Тем временем вместо предложения помощи, на женщину ополчились критики из социальных сетей.
Не нашла нарушений прав и свободы ребёнка в случае с браслетом безопасности и детский омбудсмен Курганской области Алёна Лопатина.