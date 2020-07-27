Хабаровск, , 04:20 — REGNUM В Хабаровском крае начавшаяся неделя, по прогнозам синоптиков, будет жаркой — ожидается до +32 °C, на севере региона — до +28 °C.

По данным Дальневосточного УГМС, в целом осадков на территории края не ожидается, но кратковременные дожди могут пройти в северной части.

В правительстве Хабаровского края подчеркнули, что несмотря на жару в регионе этим летом практически нет природных пожаров.

«На прошлой неделе фиксировались возгорания в горной местности от сухих гроз. Но их не тушили, так как очаги не несли опасности и находились в труднодоступных местах, — уточнили в краевой администрации. — К понедельнику в регионе зарегистрировано четыре подобных возгорания в Аяно-Майском и Охотском районах. Пожары не ликвидируют, но за ними наблюдает через систему спутникового мониторинга».