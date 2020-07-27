Приштина, , 01:40 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 26 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 472 образцов в крае было выявлено 220 новых случаев заражения коронавирусом. 121 человек был признан излечившимся. Число активных случаев заражения в крае вновь стало возрастать.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 7137 случаев заражения коронавирусом. 177 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них шесть — за последние сутки. 3874 пациента уже здоровы. Лечение проходят 3086 человек.

С начала эпидемии зараженными коронавирусом оказались 756 косовских медиков. Трое из них скончались.

21 июля в Косово впервые скончался от последствий COVID-19 семейный врач. Это Фадиль Зука, занимавшийся лечением пациентов с этим заболеванием.

В некрологе Зуке Ассоциация врачей Косово отмечает, что «доктор Зука принадлежал поколению врачей, которые преследовались сербским режимом и принесли много жертв ради того, чтобы служить албанскому населению в 90-е».

Спустя ещё три дня, 24 июля, битву с невидимым врагом проиграли ещё двое врачей — хирург Али Толяй и реаниматолог Сюлейман Реджепи. Оба заразились коронавирусом на рабочем месте.

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