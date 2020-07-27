Тирана, , 01:41 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании в воскресенье, 26 июля, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 504 человек в стране было выявлено 126 новых случая заражения коронавирусом. При этом ещё 45 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Всего в Албании было выявлено 4763 случая заражения коронавирусом. 2682 человека уже излечились от COVID-19. 138 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли четверо пациентов.

Лечение проходят 1943 человека. Число активных случаев заражения и пациентов в тяжелом состоянии продолжает увеличиваться. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану, Дуррес, Шкодру и Влёру. На стационарном лечении находятся 112 человек, из них 19 проходят интенсивную терапию, а 7 подключены к аппаратам ИВЛ.

Журналисты отмечают, что способность властей и жителей страны к соблюдению строгих мер уже исчерпана. Страна ждет притока туристов, который поможет хоть как-то смягчить экономический кризис в стране. Тем не менее большинство европейских стран включили Албанию в список стран, нежелательных для посещения. Туристические агентства вынуждены вернуть средства клиентам, отказавшимся от их услуг, и уходят в убыток: по сравнению с прошлым годом уровень доходов от туризма составляет всего 1%.

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