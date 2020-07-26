Москва, , 23:50 — REGNUM 13 пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Москве. Об этом 26 июля сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве (от COVID-19) скончались 13 пациентов», — говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что у всех скончавшихся в столице пациентов был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию и подтвержден диагноз «пневмония».

Как передавало ИА REGNUM, 26 июля в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в Российской Федерации за сутки выявлено 5765 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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