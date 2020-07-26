Вашингтон, , 23:41 — REGNUM В американском штате Теннесси скончался 83-летний актёр Джон Саксон. Об этом 26 июля сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на свой источник.

Трагедия произошла 25 июля в Мерфрисборо.

«Джон Саксон … умер в субботу, — говорится в сообщении издания. — Ему было 83 года».

Отмечается, что актер, известный по ролям в фильмах «Выход Дракона», «От заката до рассвета» и «Кошмар на улице Вязов», скончался от осложнений пневмонии.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля на 74-м году жизни скончался гражданин Британии Тони Эллиотт, являвшийся основателем журнала Time Out.

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