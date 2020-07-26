Дамаск, , 23:05 — REGNUM Боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на поселки в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо. Об этом 27 июля сообщил во время брифинга глава российского центра по примирению сторон Александр Щербицкий.

Также было отмечено, что нападений со стороны подконтрольных Турции террористических группировок не обнаружено.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано», — отметил Щербицкий.

Вооруженные силы России продолжают осуществлять патрулирования в указанных провинциях с целью обеспечения режима прекращения огня.