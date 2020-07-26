Грозный, , 22:29 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вручить ему Нобелевскую премию мира за борьбу с терроризмом. Об этом 26 июля он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

"Мы остановили войну, уничтожили международный терроризм. Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!», — отметил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что в отличие от США, власти России смогли победить терроризм, в то время как Вашингтон не справился с этой задачей на Ближнем Востоке.