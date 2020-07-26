Вашингтон, , 22:14 — REGNUM Министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что в распоряжении правительства есть все средства для борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекцией. Об этом 26 июля сообщает телеканал CBS.

«Хорошая новость заключается в том, что благодаря президенту у нас есть инструменты, необходимые для того, чтобы справиться с этим», — отметил Азар в комментарии телеканалу.

Напомним, по последним данным в США выявили свыше 4 млн 190 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались 146 тыс. человек.