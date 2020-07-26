Лондон, , 21:42 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось в Великобритании за сутки на 747. Об этом 26 июля свидетельствуют обнародованные на сайте британского правительства данные.

Также уточняется, что в результате этого суммарное количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране стало составлять 299 426.

Напомним, 24 июля премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью «Би-би-си» заявил, что правительство Великобритании допускало ошибки в начале эпидемии коронавируса.

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