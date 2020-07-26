Вашингтон, 26 июля 2020, 21:40 — REGNUM Правительство США пригрозило командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями. Об этом 26 июля сообщает The Wall Street Journal.
Причиной такого решения может стать, якобы препятствование Хафтаром поставкам нефти.
«Вашингтон угрожал Хафтару введением санкций, если он не возобновит поставки нефти», — отмечают журналисты издания.
Напомним, Хафтар является лидером одной из сторон во внутреннем конфликте в Ливии, он сражается с военными Правительства национального согласия (ПНС), расположенного в Триполи.